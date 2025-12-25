Soal Rencana Nikah, Dokter Kamelia Minta Ammar Zoni Fokus pada Sidang

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia akhirnya bisa bertemu dengan kekasihnya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Pada pertemuan tersebut, Ammar Zoni langsung menyampaikan niat untuk menikahi Dokter Kamelia di hadapan awak media.

"Happy sih," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Selasa (23/12).

Dokter Kamelia menjelaskan, Ammar Zoni sebenarnya telah beberapa kali mengutarakan niat untuk menikahinya.

Akan tetapi, dia meminta Ammar Zoni untuk fokus menjalani proses persidangan terlebih dahulu.

"Aku bilang, fokus saja ke sidang," ucapnya.

Menurut Dokter Kamelia, dirinya juga telah menyampaikan pesan Ammar Zoni kepada ayahnya terkait niat menikah.

Adapun ayah Dokter Kamelia juga meminta Ammar Zoni kini fokus menyelesaikan proses persidangan.