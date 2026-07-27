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Soal Rencana Pernikahan Dengan Ririn Dwi Ariyanti, Ijonk: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Rencana Pernikahan Dengan Ririn Dwi Ariyanti, Ijonk: Tunggu Tanggal Mainnya
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Jonathan Frizzy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mulai buka-bukaan soal hubungan asmaranya dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Meski belum membeberkan secara detail, tetapi dia mengisyaratkan soal pernikahan dengan Ririn yang masuk dalam rencana mereka.

Walau demikian, Ijonk -sapaannya-, belum menjelaskan dengan detail perihal tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu kabar bahagia itu.

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"Tunggu tanggal mainnya saja," ujarnya di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/7).

Namun, pria 44 tahun itu masih merahasiakan soal kapan hari bahagianya tersebul bakal digelar.

Pemain sinetron Setulus Hati itu pun mengisyaratkan bahwa pernikahannya bakal diadakan tahun depan.

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"Didoain saja, tunggu tanggal mainnya. Yang pasti, sih, tahun-tahun depan," kata Jonathan Frizzy.

Dia bahkan menyebut akan mengundang awak media di pernikahannya nanti.

Aktor Jonathan Frizzy mulai buka-bukaan soal hubungan asmaranya dengan Ririn Dwi Arianty.

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