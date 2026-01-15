Soal Rencana Pernikahan, Teuku Rassya: Dalam Beberapa Bulan ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Rassya akhirnya melamar kekasihnya, Cleantha Islan beberapa waktu lalu.

Dia mengaku sangat senang bisa lamaran setelah 5 tahun menjalin hubungan asmara.

"Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup akhirnya aku rasa aku sudah mendapatkan pasangan yang cocok," ungkap Teuku Rassya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pria berusia 26 tahun itu menyebut prosesi lamaran berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan.

Teuku Rassya makin bahagia acara pentingnya dihadiri oleh keluarga.

"Kemarin sudah sempat menjalani acara lamarannya, alhamdulillah didatangi oleh kedua belah keluarga, baik dari sisi aku maupun calon aku gitu kan. Dan kemarin juga ada ibu kandung, Papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin," ucap anak Tamara Bleszynski itu.

Setelah proses lamaran, Teuku Rassya dan Cleantha Islan kini menatap persiapan pernikahan.

Akan tetapi, dirinya belum mengungkap detail kapan pernikahan akan digelar.