Soal Royalti Ari Lasso, WAMI Akhirnya Beri Klarifikasi Begini

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) memberikan penjelasan resmi mengenai unggahan Ari Lasso di Instagram.

Dalam unggahannya di Instagram, Ari Lasso sempat menyoroti soal royalti dan salah transfer.

Melalui akun resminya di Instagram, WAMI lantas memberikan penjelasan resmi perihal tersebut.

"Terkait laporan yang diterima oleh Bapak Ari Lasso melalui email, kami ingin meluruskan beberapa hal," tulis WAMI melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (13/8).

"WAMI memastikan penghitungan dan distribusi royalti dilakukan dengan benar, tepat tujuan, dan sesuai data yang sah," sambungnya.

Pihak WAMI memastikan tidak ada hak royalti yang salah atau terpengaruh dalam proses maupun jumlah yang diterima oleh Ari Lasso.

"Tidak ada hak royalti yang salah atau terpengaruh dalam proses maupun jumlah yang diterima oleh Bapak Ari Lasso. Hak royalti beliau telah dibayarkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya," tuturnya.

WAMI mengakui sempat ada kesalahan teknis dalam pengiriman email laporan tersebut.