Soal Ruben Onsu Tak Ketemu Anak 2 Bulan, Pihak Sarwendah Tegaskan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah akhirnya buka suara mengenai tudingan menghalangi Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak selama dua bulan terakhir.

Melalui kuasa hukumnya, Sarwendah membantah tudingan tersebut.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon lantas memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar.

"Dengan anak-anak, dan itu tidak 2 bulan kok, begitu lho. Belum lama kok, masih dalam hitungan minggu. Jadi, ini hal-hal yang memang dalam kesempatan kali ini kami luruskan. Jadi, kami bantah bahwa ada pernyataan 2 bulan tidak bertemu dengan anak-anak. Itu tidak ada," ujar Abraham Simon di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Kuasa hukum Sarwendah lainnya, Chris Sam Siwu lantas mengungkapkan bahwa kliennya memiliki bukti untuk mematahkan tudingan tersebut.

"Klien kami selalu bicaranya berdasarkan bukti. Jadi, pada saat dia bicara bahwa sekian lama tidak dipertemukan, ditunjukkan kepada kami bukti-buktinya. Kami cuma bisa ketawa saja, kenapa bisa dibilang sejauh ini," tuturnya.

Baca Juga: Pihak Ruben Onsu Buka Suara Soal Debt Collector Datang ke Rumah Sarwendah

Dalam kesempatan yang sama, dia pun menyinggung soal pesan suara (voice note) yang dikirimkan oleh anak kepada Ruben Onsu.

"Coba ditanya saja ke pihak RSO, anaknya itu WA (WhasApp), anaknya itu kirimkan voice note, dibalas enggak? Begitu lho," ucap Chris Sam Siwu.