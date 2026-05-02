Soal RUU Ketenagakerjaan, Legislator: Harus Jadi Solusi Buruh & Pengusaha

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyebut penting bagi parlemen dan pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

Legislator fraksi NasDem itu menyebut RUU Ketenagakerjaan harus menjadi produk hukum yang adil dan tidak berpotensi kembali diuji secara hukum ke Mahkamah Konstitusi.

"Harus menjadi win-win solution bagi buruh maupun pengusaha, tanpa ada pihak yang dirugikan," kata Irma kepada awak media, Sabtu (2/5).

Dia menuturkan Komisi IX telah membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai langkah awal pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

Irma memastikan Komisi IX DPR siap menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan secara optimal, termasuk mengkaji berbagai klausul dan pasal secara mendalam.

"Tujuannya, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ungkap dia.

Irma menyebut pihaknya telah menyurati pimpinan DPR agar pembahasan RUU tersebut tidak diambil alih oleh Badan Legislasi DPR RI (Baleg).

Menurutnya, pemahaman substansi ketenagakerjaan berada di Komisi IX, bukan Baleg.