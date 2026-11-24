Soal Sampah Baterai EV, Nikel Didorong Menjadi Alternatif
jpnn.com, JAKARTA - Di balik euforia kendaraan listrik (EV), ada satu pertanyaan sunyi yang mulai mengusik para pembuat kebijakan: ke mana perginya jutaan baterai bekas itu kelak?
Baterai berbasis litium memang menjadi jantung penggerak mobil dan motor listrik saat ini.
Namun, jika masa pakainya habis dan tak tertangani dengan baik, benda penyimpan daya ini menyimpan ancaman serius sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Kekhawatiran itulah yang kini menjadi meja diskusi Panitia Kerja (Panja) Kendaraan Listrik Komisi VII DPR RI.
Alih-alih terus bergantung pada litium yang belum memiliki skema daur ulang memadai, parlemen mulai serius mengkaji pengembangan baterai berbasis nikel sebagai alternatif.
Anggota Panja EV Komisi VII DPR RI Hendry Munief, menyebut isu lingkungan jangka panjang tak bisa ditawar.
Transisi energi semestinya menyelesaikan masalah emisi, bukan justru mewariskan tumpukan limbah baru bagi generasi mendatang.
"Baterai litium ini nantinya berpotensi menjadi limbah berbahaya atau B3. Apalagi hingga sekarang belum ada alternatif untuk me-recycle baterai litium agar dapat digunakan lagi. Ini menjadi salah satu concern," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta.
Alih-alih terus bergantung pada litium yang belum memiliki skema daur ulang, parlemen mulai mengkaji pengembangan baterai berbasis nikel sebagai alternatif
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