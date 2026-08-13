Soal Sayembara Ijazah Gibran, Ketua Umum Gen Z Ajak Sikapi dengan Kepala Dingin

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gen Z Arwin Welhalmina menanggapi sayembara berhadiah Rp 100 juta yang digagas eks Wamenkumham Denny Indrayana terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Arwin mengajak semua pihak menyikapi polemik ini secara baik dan tidak berlarut-larut menyeret opini publik ke arah yang kontraproduktif.

"Kami memahami kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi kami berharap setiap pihak juga menjaga cara penyampaiannya, supaya publik tidak terus-menerus terpolarisasi oleh isu yang sama," ucap Arwin.

Arwin menilai sayembara yang digagas Denny Indrayana menarik perhatian publik, tetapi dia berharap ke depannya persoalan semacam itu dapat diselesaikan melalui jalur yang lebih formal.

"Kalau ada dugaan yang perlu dijawab terkait syarat administratif seorang pejabat publik, tentu lebih baik disalurkan lewat mekanisme resmi atau lembaga yang berwenang,” kata dia.

Menurut dia, generasi muda saat ini berharap perbedaan pandangan politik tidak selalu dibawa ke ranah personal, apalagi menyentuh tokoh nasional.

Isu-isu semacam itu dinilai sebaiknya tidak terus dibesarkan tanpa kejelasan, karena berpotensi menimbulkan kelelahan informasi di tengah masyarakat.

"Kami sebagai generasi muda berharap ruang publik diisi dengan diskusi yang membangun. Kalau ada bukti, sampaikan secara terbuka dan melalui jalur yang tepat,” tuturnya.