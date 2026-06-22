Soal Sejoli Mesum di Taman Bangetayu, Pemkot Semarang Bakal Lakukan Hal Ini
jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang buka suara soal sejoli bermesum di Taman Bangetayu, Kecamatan Genuk yang viral mengegerkan jagat maya.
Camat Genuk Pranyoto mengakui kondisi penerangan di Taman Bangetayu kurang.
Dia menyayangkan aksi tak senonoh yang dilakukan di ruang publik.
"Ini akan kami cek lagi, nanti akan kami evaluasi pengawasannya di taman karena itu dilakukan di ruang publik," katanya dikonfirmasi, Senin (22/6).
Menurutnya, kewenangan Taman Bangetayu bersda di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.
Meski demikian, pihaknya akan mengumpulkan tokoh masyarakat setempat untuk membahas sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Kami akan sampaikan ke tokoh masyarakat sekitar, nanti kami akan koordinasikan terkait pengawasan dan keamanan di taman," ujarnya.
Selain itu, tambahan penerangan dilengkapi kamera pengawas atau CCTV akan dipasang di Taman Bangetayu.
Tambah penerangan dan CCTV selama 24 jam menjadi langkah Pemkot Semarang terkait sejoli mesum di Taman Bangetayu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Sejoli Bermesum di Semarang, Polisi Turun Tangan
- Indehoi di Hotel, Tujuh Sejoli di Kendari Ditangkap Polisi
- Sejoli Pencuri Motor di Serang Ini Tertangkap, Sudah Beraksi di 15 Lokasi
- Bea Cukai dan Pemkot Semarang Musnahkan BKC Ilegal Senilai Rp 11,48 Miliar
- Alasan Pemkot Semarang Belum Terapkan WFH ASN Tiap Pekan
- Tak Ada PHK PPPK Tahun Ini, yang Ada Malah Rekrutmen