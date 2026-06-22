Soal Sejoli Mesum di Taman Bangetayu, Pemkot Semarang Bakal Lakukan Hal Ini

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang buka suara soal sejoli bermesum di Taman Bangetayu, Kecamatan Genuk yang viral mengegerkan jagat maya.

Camat Genuk Pranyoto mengakui kondisi penerangan di Taman Bangetayu kurang.

Dia menyayangkan aksi tak senonoh yang dilakukan di ruang publik.

"Ini akan kami cek lagi, nanti akan kami evaluasi pengawasannya di taman karena itu dilakukan di ruang publik," katanya dikonfirmasi, Senin (22/6).

Menurutnya, kewenangan Taman Bangetayu bersda di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Meski demikian, pihaknya akan mengumpulkan tokoh masyarakat setempat untuk membahas sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami akan sampaikan ke tokoh masyarakat sekitar, nanti kami akan koordinasikan terkait pengawasan dan keamanan di taman," ujarnya.

Selain itu, tambahan penerangan dilengkapi kamera pengawas atau CCTV akan dipasang di Taman Bangetayu.