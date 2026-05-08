Soal Sertifikat Mualaf, Richard Lee Minta Tidak Diperdebatkan

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee tengah mendekam di jeruji besi atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Kuasa hukum Richard Lee, Abdul Haji Talaohu lantas mengungkapkan kondisi terkini kliennya tersebut.

Dia menuturkan bahwa Richard Lee dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Haji Talaohu juga mengatakan, Richard Lee menitipkan pesan agar masyarakat menghargai pilihan keyakinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kabar pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee.

"Sehat. Saya barusan ketemu dan dia fokus, dia meminta masyarakat Indonesia untuk lebih punya kesadaran terhadap apa yang sudah dia pilih dan dia yakini, dia imani hari ini," kata Abdul Haji Talaohu di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Menurutnya, agama yang kini dianut oleh Richard Lee dipilih bukan karena paksaan.

Abdul Haji yakin Richard Lee menganut agama Islam atas kesadarannya sendiri.