Soal Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Terhadap Sarwendah, Pihak Ruben Onsu Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Proses gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap mantan istrinya, Sarwendah masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan optimismenya dalam memperjuangkan gugatan hak asuh anak tersebut.

"Kalau rasa optimisme kami harus optimis. Kan kami enggak mungkin berjuang dengan pesimis, ya. Jadi saya kira semua pihak yang berperkara pasti dia akan optimis bahwa perkaranya akan dia menangkan dengan bukti-bukti yang dia berikan," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

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Meski begitu dia mengatakan, pihaknya tetap menghormati wewenang penuh majelis hakim dalam memutus perkara.

Sebab dia menyadari bahwa majelis hakim memiliki pertimbangan untuk menuntukan putusan nantinya.

"Hakim bisa sependapat dengan cara pandang orang lain atau tergugat, atau sebaliknya hakim sependapat dengan apa yang kami sampaikan, maka putusannya tentu akan memberikan kemenangan untuk kami. Tapi kalau kami sih yakin bahwa kami harus optimis," tutur Minola Sebayang.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan bahwa sidang gugatan hak asuh anak itu sudah menyelesaikan dua kali agenda penyerahan bukti tertulis.

"Dua hari ini. Dua kali sudah kami lakukan bukti tertulisnya, tapi nanti kami akan dikasih kesempatan setelah saksi, bukti terakhir kepada masing-masing pihak. Jadi mungkin masih ada," ucap Minola Sebayang.