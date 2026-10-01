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Soal Timnas Indonesia Wajib Banjir Gol, John Herdman Pilih Bicara Begini

Soal Timnas Indonesia Wajib Banjir Gol, John Herdman Pilih Bicara Begini
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Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda harus tampil agresif saat menghadapi Bangladesh, pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar untuk menjaga peluang melaju ke final. 

Situasi tersebut tidak terlepas dari persaingan ketat dengan Malaysia yang sama-sama mengoleksi empat poin.

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Malaysia saat ini berada di puncak klasemen sementara Grup A dengan keunggulan selisih gol atas Indonesia. 

Pada pertandingan terakhir, Malaysia akan menghadapi Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, Timnas Indonesia tidak hanya dituntut meraih kemenangan atas Bangladesh.

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Kevin Diks dan kawan-kawan juga perlu mencetak gol sebanyak mungkin dan menjaga gawangnya agar tidak kebobolan.

John Herdman menyadari kondisi tersebut. Namun, pelatih asal Inggris itu menilai tuntutan untuk mencetak banyak gol dapat menjadi motivasi bagi para pemainnya.

Pelatih John Herdman bicara soal Timnas Indonesia wajib cetak banyak gol ke gawang Bangladesh demi bisa lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

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