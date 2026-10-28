Soal Tindak Lanjut Polemik Ijazah Gibran, Sekjen PKS Bicara Kepada Hasto PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengaku telah berkomunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyikapi persoalan ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
Kholid mengatakan PDIP menyambut positif berbagai aspirasi publik yang diterima PKS terkait kasus ijazah Gibran.
"Terakhir komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait ijazah gate ini," kata dia kepada media, Rabu (28/10).
Diketahui, DPP PKS menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, mahasiswa, dan akademisi yang mendesak polemik ijazah Gibran ditindaklanjuti secara konstitusional.
Partai berkelir putih dan oranye itu masih mengkaji opsi yang akan ditempuh menyikapi polemik ijazah Gibran, termasuk penggunaan hak angket.
Namun, Kholid menyebut partainya belum menentukan langkah yang akan ditempuh di DPR demi menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
"Nanti kami lihat respons kawan-kawan lainnya di DPR, ya. Kami terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak, ya," ujarnya.
Kholid menuturkan ikhtiar yang saat ini dilakukan PKS ialah berkomunikasi ke berbagai partai sebelum menentukan sikap terkait polemik ijazah Gibran.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut sikap partainya terkait ijazah Gibran ditentukan setelah muncul hasil dari komunikasi ke beberapa partai.
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