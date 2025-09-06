Soal Tolak Tawaran Terjun ke Politik, Aurelie Moeremans Jelaskan Perannya, Wow

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans sempat menceritakan pengalamannya ditawari untuk terjun ke dunia politik.

Namun, perempuan 32 tahun itu memilih untuk menolak tawaran tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya memang saat itu tak ada ketertarikan dengan dunia politik.

Selain itu, dirinya juga merasa tak memiliki ilmu di bidang tersebut.

"Pertama, dulu aku memang enggak pernah tertarik sama politik dan pas diajak aku mikir ngapain, aku juga enggak mengerti, enggak tertarik, lebih ke sadar diri memang enggak kompeten begitu," ujar Aurelie Moeremans saat dihubungi awak media.

Terlebih setelah tahu peran yang ditawarkannya saat itu, membuat Aurelie Moeremans semakin yakin untuk menolaknya.

"Dan begitu dijelasin apa peran aku, malah lebih enggak mau lagi, cuma jadi tim hore saja, mendingan syuting saja, capek enggak apa-apa, tetapi jelas," ucap Aurelie Moeremans.

Istri Tyler Bigenho itu menuturkan, ada beberapa partai yang menawarinya untuk bergabung.