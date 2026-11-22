jpnn.com - Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa seluruh tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan saat peristiwa Kerusuhan Mei 1998, harus dikecam.

Menbud Fadli Zon menyatakan para korban berhak mendapatkan keadilan, sedangkan pelaku kekerasan harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban.

Penegasan tersebut disampaikan Fadli melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @fadlizon.

"Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," tulis Menbud Fadli Zon di akun Instagram-nya dikutip Minggu (22/11).

Menurut Fadli, kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tragedi tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda, tetapi juga menyisakan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Namun, Menbud Fadli Zon mengingatkan pentingnya ketepatan penggunaan istilah dalam penulisan sejarah, termasuk terkait penyebutan "perkosaan massal".

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Menurut pandangan pribadinya, istilah tersebut berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis sehingga penggunaannya harus didukung fakta dan dokumentasi yang kuat.

"Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan," tegas Menbud Fadli Zon.