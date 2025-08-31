menu
Soal Tunjangan DPR, Fraksi Demokrat Mohon Maaf dan Siap Dievaluasi
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Foto: Dok Partai Demokrat

jpnn.com, PACITAN - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyampaikan permohonan maaf terbuka terkait isu tunjangan anggota dewan. Pernyataan itu disampaikannya dalam Bimbingan Teknis Nasional Anggota Fraksi Partai Demokrat di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (30/8).

"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," ujar Ibas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Dalam pidatonya yang bertajuk "Demokrat Hadir Untuk Rakyat", ia menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi bagi seluruh anggota dewan.

Ibas secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas nama fraksinya.

"Dengar Rakyat, Dengar Rakyat..Bantu Rakyat, Bantu Rakyat," serunya kepada para peserta bimtek.

Pesan ini disebutkannya sebagai landasan perjuangan partainya, dengan menyatakan bahwa "Harapan Rakyat adalah Perjuangan Partai Demokrat."

Terkait aksi unjuk rasa yang terjadi, Ibas menyampaikan harapannya. "Kami berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.

