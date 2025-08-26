Soal Tunjangan Perumahan Legislator, Pimpinan DPR Ungkap Penjelasan Begini, Simak
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan terkait tunjangan perumahan yang diperoleh wakil rakyat, sehingga belakangan muncul anggapan para legislator mengantongi gaji tinggi setiap bulan.
Dasco menyebutkan tunjangan perumahan diperoleh karena legislator tidak bisa menempati hunian dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata," ujar Ketua Harian Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
Menurut Dasco, para anggota DPR periode 2024-2029 kemudian menerima tunjangan perumahan sebagai ganti tidak menempati hunian dinas.
Hanya saja, kata dia, anggaran untuk tunjangan perumahan baru bisa diperoleh anggota DPR untuk masa 2024 sampai Oktober 2025 dengan jumlah Rp 50 juta setiap bulan.
"Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu perbulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029," ujar Dasco.
Eks pimpinan Komisi III DPR RI itu melanjutkan anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan secara otomatis pada November 2025.
"Jadi, setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," kata Dasco.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan terkait tunjangan perumahan yang diperoleh wakil rakyat. Seperti apa?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demonstrasi 25 Agustus Menyasar DPR, Dasco: Itu Aspirasi yang Dijamin Undang-Undang
- Gercep, DPR Menyetujui Naturalisasi Miliano Jonatans dan Kawan-kawan
- Apresiasi Kementerian UMKM, Gandung Pardiman DPR: 60 Persen Penyaluran KUR Semester I 2025 Terserap ke Sektor Produksi
- Dipimpin Legislator PKB, Rapat Paripurna DPR Mengesahkan Revisi UU Haji
- Ahmad Sahroni Apresiasi TNI-Polri dalam Mengawal Aksi Demo di DPR
- 5 Berita Terpopuler: Usulan PPPK Paruh Waktu Sudah Selesai, Jam Kerja Sudah Dipastikan, Ada yang Ditolak?