Soal Tuntutan 17+8, AHY Ingin Semua Pihak Duduk Bersama

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Foto/arsip : Ricardo/JPNN

jpnn.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku ingin seluruh pihak bisa duduk bersama untuk mencari solusi terkait tuntutan 17+8.

Tuntutan 17+8 tersebut berasal dari pihak masyarakat yang muncul pascademo beberapa waktu lalu.

“Saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” ucap AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9).

Baca Juga:

“Ada sejumlah isu yang dianggap urgent tentunya saya menyikapinya dengan terbuka,” kata dia.

AHY menuturkan bahwa DPR RI dan pemerintah sangat terbuka untuk membahas solusi tuntutan tersebut bersama dengan mahasiswa maupun masyarakat.

“Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan,” jelas AHY.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menjelaskan aspirasi bisa muncul dari berbagai sektor, termasuk dari ekonomi, hukum hingga keadilan.

Untuk itu, dia berharap agar seluruh pihak bisa berdiskusi dalam mencari jalan terbaik menghadapi tuntutan masyarakat.

