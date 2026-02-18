Soal Uang Rp 700 Juta, Kuasa Hukum Nunun Beri Ultimatum 7 Hari Kepada Vicky Prasetyo

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Vicky Prasetyo tengah tersandung masalah lantaran diduga melakukan penipuan sebesar Rp 700 juta terhadap Nunun.

Pihak Nunun pun tak tinggal diam dalam menangani kasus dugaan penipun tersebut.

Kuasa hukum Nunun, James Salamat Tambunan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari bagi Vicky untuk menunjukkan iktikad baiknya.

"Kami kasih waktu secepatnya, paling lama 7 hari, kami kasih kesempatan tuh iktikad baiknya seperti apa," ujar James Salamat Tambunan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (16/2).

Apabila Vicky Prasetyo tak jua menunjukkan iktikad baiknya dalam kurun waktu tersebut, maka pihak Nunun tidak akan tinggal diam.

Pasalnya, mereka tidak akan segan untuk melanjutkan proses hukum yang sempat mandek.

"Ini akan tetap bergulir laporannya juga segera akan kami tindak lanjuti itu," ucap James.

Selain melanjutkan proses laporan polisi, pihak Nunun juga berencana untuk melayangkan gugatan.