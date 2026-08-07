Soal Usul Pilkada Versi PKB, Ganjar PDIP: Sebaiknya Segera Dibentuk Pansus
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas berbagai isu dan usulan terkait kontestasi politik yang akan masuk Revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi usul fraksi PKB yang meminta wakil kepala daerah tidak dipilih satu paket dalam pilkada.
"Sebaiknya segera dibentuk pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif," kata Ganjar kepada awak media, Kamis (6/8).
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyebutkan isu dalam kepemiluan misalnya terkait kodifikasi UU Politik, desain pemilihan, wacana keserantakan, hingga sistem proporsional.
Termasuk, kata dia, pembahasan UU Pemilu akan menyangkut kontestasi pilpres tentang angka Presidential Threshold atau PT.
"Begitu banyaknya isu," ungkapnya.
Ganjar juga menyebut pembahasan Pansus perlu dibentuk karena akan dibahas Parliamentary Threshold, besaran dan penataan dapil, alokasi jumlah kursi, hingga metode konversi suara.
Dia juga mengatakan Pansus juga bakal membahas sistem pilkada terkait langsung atau alternatif, ambang batas pencalonan kepala daerah, hingga persyaratan calon perseorangan.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyarankan pembentukan Pansus untuk membahas berbagai isu dan usulan terkait kontestasi politik.
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