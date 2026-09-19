Soal Usul PT 5 Persen, PAN: Asal Kesepakatan Bulat, Kami Setuju

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut parpolnya tak masalah dengan usul lima persen sebagai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Hal demikian dikatakan Zulhas menjawab awak media setelah acara syukuran puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9) kemarin.

"Asal kesepakatan bulat, kami oke. Kami setuju," kata dia seperti dikutip Sabtu (19/9).

Zulhas mengatakan partainya akan mendukung wacana PT menjadi lima persen andai semua parpol sepakat usul tersebut.

"Asal semua bisa sepakat setuju, kami setuju saja. Enggak ada masalah, ya," ujarnya.

Dia hanya menekankan penting tercapainya musyawarah mufakat antarpartai dalam menentukan PT untuk pemilu ke depan, agar aturan tak dipersoalan kemudian.

"Ya kan, aslinya kita ini, kan, kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah mufakat. Kami apa saja kalau disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT, kami ikut, tetapi harus ada kesepakatan bersama," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Sugiono menyebutkan ketum partai pendukung pemerintah memang sempat bertemu untuk membahas RUU Pemilu.