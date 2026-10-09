Soal Usulan Revisi UU DKJ, Ketua DPRD DKI Tegaskan Bukan Minta Tambahan Kursi di 2029
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan usulan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), khususnya Pasal 11 ayat (3), berfokus mempertahankan 106 kursi DPRD sebagaimana berlaku pada Pemilu 2024, bukan menambah kuota secara drastis.
“DPRD DKI Jakarta tidak meminta penambahan kuota kursi baru secara drastis. Namun, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana jumlah 106 kursi yang berlaku pada Pemilu 2024 dapat dipertahankan,” tegas Suhud, Jumat (9/10).
Menurut Suhud, tanpa pengaturan khusus, jumlah kursi DPRD DKI Jakarta berpotensi turun menjadi 85.
Karena itu, proporsi keterwakilan perlu dijaga agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal, mengingat Jakarta memiliki dinamika kependudukan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang kompleks.
“Yang perlu dikedepankan adalah kepentingan masyarakat. Keterwakilan yang proporsional menjadi faktor penting agar aspirasi warga dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal,” ungkap Suhud.
Suhud berharap pembahasan revisi UU DKJ dilakukan secara terbuka melalui koordinasi dan komunikasi antarlembaga dengan mempertimbangkan kebutuhan Jakarta serta kepentingan masyarakat.
“Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan angka, melainkan memastikan sistem keterwakilan di Jakarta tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Suhud.
Suhud juga menegaskan, penguatan keterwakilan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mempertahankan angka kursi.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan usulan revisi UU DKJ berfokus mempertahankan 106 kursi DPRD DKI sebagaimana berlaku pada Pemilu 2024
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