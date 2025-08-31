menu
JPNN.com » Politik » Legislatif » Soal Usulan Setop Tunjangan Perumahan Kepada Anggota DPR, Fraksi Golkar: Kami Siap

Soal Usulan Setop Tunjangan Perumahan Kepada Anggota DPR, Fraksi Golkar: Kami Siap

Soal Usulan Setop Tunjangan Perumahan Kepada Anggota DPR, Fraksi Golkar: Kami Siap
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji. Foto:Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut partainya sejak beberapa hari lalu sudah menyatakan kesiapan menerima kebijakan penyetopan pemberian tunjangan perumahan.

Dia berkata demikian menanggapi usul yang disampaikan Fraksi PDIP untuk menyetop tunjangan perumahan.

"Kami sudah menyatakan beberapa hari lalu di media televisi bahwa kami siap atas evaluasi, bahkan pembatalan sekalipun," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Minggu (31/8).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar itu mengatakan partainya sudah menugaskan seluruh legislator di DPR hingga DPRD mengedepankan sisi etik dalam berpolitik.

"Kami juga minta kepada semua anggota fraksi Golkar baik DPR RI maupun DPRD untuk menjadikan tolak ukur kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan dan bertindak," ungkapnya. 

Legislator Komisi VI itu merasa yakin usul tunjangan perumahan akan disetujui pula seluruh fraksi lain di DPR RI.

"Saya yakin semua akan setuju," ungkap Sarmuji.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan fraksi partainya di DPR RI meminta tunjangan perumahan legislator disetop menyikapi dinamika politik saat ini. 

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut partainya setuju usul penyetopan pemberian tunjangan perumahan.

