Soal Video Sarwendah Curi Uang di Brankas, Pengacara Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Video yang menunjukkan Sarwendah diduga mengambil uang di dalam brankas, beredar di sosial media.
Kuasa hukum Sarwendah, Mark Adrianus Ambarita membantah dengan tegas mengenai video tersebut. Dia mengatakan bahwa video itu merupakan hasil dari AI.
"Jadi berdasarkan konfirmasi kami kepada klien kami, hal tersebut: satu, tidak benar; kedua, itu bukan video asli, melainkan video AI," ujar Mark Adrianus di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).
Kuasa hukum Sarwendah lainnya, Abraham Simon menegaskan bahwa video itu tidak benar atau hoaks.
Menurutnya, video tersebut cukup berdampak buruk terhadap nama baik kliennya. Sarwendah pun telah memberikan klarifikasi terkait beredar video tersebut.
"Terkait video itu, sudah pasti, saya pastikan itu adalah hoaks, ya. Itu fitnah untuk menghancurkan nama baik klien kami dan sudah diklarifikasi juga sama klien kami sendiri di media sosialnya klien kami," ucap Abraham Simon.
Dia mengatakan, pihak kliennya sudah menerima permintaan maaf terkait video itu.
Abraham Simon lantas mengingatkan publik agar tak lagi menyebarkan konten yang tak terbukti benar.
Kuasa hukum Sarwendah, Mark Adrianus Ambarita membantah dengan tegas mengenai video tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Kata Pihak Sarwendah soal Penyebab Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Gagal
- Pihak Sarwendah Layangkan Gugatan Rekonvensi Hak Asuh Anak
- CapCut World Singapore untuk Merayakan Pertumbuhan Komunitas
- Tokoh Dunia Berkumpul di Bali Bahas Dampak AI, Luhut: Indonesia Jangan hanya Jadi Pengguna Teknologi
- Ibas: Teknologi Harus Mengikuti Nilai Konstitusi
- BINUS HealthTech Festival 2026 Dorong Inovasi Teknologi untuk Layanan Kesehatan