Soal Video Viral, Kiky Saputri Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Kiky Saputri akhirnya memberi klarifikasi soal video dirinya yang melontarkan kata 'rakyat jelata' ketika menaiki jet pribadi.

Setelah video lama itu kembali viral dan menjadi omongan, dia pun menyampaikan permohonan maaf.

"Aku ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai video lama yang belakangan ini kembali beredar dan menimbulkan berbagai tanggapan. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada teman-teman yang merasa tersinggung dengan ucapan dalam video tersebut. Aku memahami bahwa ada pilihan kata yang mungkin terdengar kurang tepat, terlepas dari maksudku saat itu," ungkap Kiky Saputri melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Pengisi acara Lapor Pak itu kemudian menjelaskan bahwa video tersebut diambil pada 2023 lalu.

Kiky Saputri mengaku saat itu bersama beberapa pengisi acara lainnya diundang untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati.

Dalam perjalanan tersebut, dia berkesempatan berada dalam satu pesawat bersama Menteri Perhubungan saat itu.

"Sebagai seorang komika yang dikenal dalam bidang roasting, aku memang sering menggunakan candaan, sindiran, dan sarkasme untuk menanggapi berbagai situasi. Begitu pula dengan ucapan dalam video tersebut, termasuk penggunaan istilah 'rakyat jelata', yang sebenarnya aku maksudkan sebagai sindiran terhadap fenomena flexing pada saat itu, dan bukan untuk merendahkan masyarakat," dalihnya.

"Karena aku pun memposisikan diri sebagai 'rakyat jelata' yang baru pertama kali naik private jet. Namun, aku juga menyadari bahwa apa yang kita maksudkan tidak selalu sama dengan apa yang orang lain pahami atau rasakan, dan sebagai seseorang yang memiliki ruang untuk banyak didengar, aku punya tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata," sambung Kiky Saputri.