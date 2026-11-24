jpnn.com, JAKARTA - Wacana pelarangan rokok elektronik atau REL memicu kekhawatiran terhadap nasib 150 ribu pekerja yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana menilai kebijakan pelarangan secara menyeluruh berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap produsen, tetapi juga pelaku UMKM, distributor, pedagang, hingga pekerja di sektor ritel.

"Wacana pelarangan REL berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aktivitas ekonomi, para UMKM, distributor, pedagang, dan tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut," kata Ida Bagus, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan penurunan permintaan secara drastis dapat memicu hilangnya pendapatan, pengurangan tenaga kerja, serta tertundanya investasi.

Potensi berkurangnya penerimaan negara dari cukai dan pajak juga menjadi aspek yang perlu diperhitungkan pemerintah.

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"Konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan tidak kecil apabila kebijakan tersebut tidak diantisipasi secara bijaksana," ujarnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi Pambudi.