Soal Wacana Pemblokiran Gim Roblox, Legislator: Kami Mencermati Kajian Kementerian Dahulu
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memahami kekhawatiran orang tua terhadap game Roblox yang dianggap bisa menghadirkan efek negatif terhadap anak-anak, sehingga mereka mengusulkan pemblokiran gim tersebut.
"Dalam era digital seperti sekarang, perlindungan terhadap anak di ruang siber memang menjadi prioritas bersama," kata Dave melalui layanan pesan, Kamis (7/8).
Namun, legislator Fraksi Golkar itu merasa belum bisa menentukan sikap terhadap wacana pemblokiran Roblox, sembari melihat secara komprehensif dan proporsional terhadap gim itu.
"Komisi I DPR RI tentu akan mencermati lebih lanjut laporan dan kajian dari Kementerian terkait, termasuk Komdigi dan Kemendikbudristek, sebelum mengambil sikap atau mendorong langkah tertentu," ujar Dave.
Dia mengatakan Komisi I ke depan akan mendorong pengawasan konten digital bisa secara selektif dan berbasis data bukan semata-mata melalui pemblokiran.
"Perlu ada edukasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan sistem klasifikasi konten yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar Dave.
Hanya saja, dia bakal mendukung langkah pembatasan akses Roblox ketika ke depan ditemukan pelanggaran serius terhadap norma atau regulasi yang berlaku.
"Namun, yang lebih penting itu membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi muda," kata dia.
