Soal Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode, NasDem: Pemilu Masih Lama

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa menyebut urusan Pemilu 2029 masih lama dan mengajak semua pihak fokus menyukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian dikatakan Saan menyikapi instruksi Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada sukarelawannya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming agar dua periode.

"Ya, ini masih lama, lah, Pemilu, kan, kita fokus saja mendukung bagaimana program Pak Prabowo bisa berjalan," ujar Saan.

NasDem, kata dia, memilih berkonsentrasi menyokong program Prabowo ketimbang berbicara politik 2029 secara dini.

"Jadi kita konsentrasi mendukung dan menyukseskan semua program dan kebijakan prioritas dari Pak Prabowo," ungkap Saan.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para sukarelawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran kembali maju Pilpres 2029.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9).

Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik mengaku telah mendapat 'titah' dari Jokowi untuk memberikan dukungan kepada duet Prabowo-Gibran bisa selama dua periode.