Soal Wapres Pengganti Gibran, Fraksi PKS MPR Soroti Kelengkapan Ijazah Kandidat

jpnn.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Tifatul Sembiring menyebut proses pemilihan Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka harus transparan dan sesuai konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Tifatul setelah mengikuti Rapat Gabungan (Ragab) pimpinan MPR RI dan fraksi-fraksi parlemen serta kelompok DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Tifatul menuturkan Ragab menyepakati sejumlah langkah, seperti waktu MPR bersurat ke Presiden RI pada Jumat ini dan pembentukan tim verifikasi serta ad hoc.

“Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI itu, Jumat.

Tifatul mengatakan MPR memasang target pada 2 Desember pemilihan Wapres pengganti Gibran dilaksanakan melalui Rapat Paripurna.

Dia mengatakan agenda pemilihan nanti dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan calon terpilih.

Tifatul secara khusus menyoroti kerja tim verifikasi beranggotakan 36 orang usai Presiden Prabowo mengirim dua nama calon Wapres RI.

Menurutnya, tim memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen dan terpenuhinya syarat pencalonan Wapres RI mulai dari ijazah, administrasi, hingga kesehatan.