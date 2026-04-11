Soal Wardatina Mawa Pakai Baju Akad saat Sidang, Insanul Fahmi Justru Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi memberikan tanggapan soal busana yang sempat dipakai Wardatina Mawa saat sidang perceraian.

Wardatina Mawa menyebut bahwa gaun putih itu merupakan busana yang dipakainya saat akad nikah dengan Insanul Fahmi.

Namun, pengusaha tersebut membantah pernyataan sang istri. Sebab menurutnya, gaun putih itu bukan baju yang dipakai Mawa, sapaannya, saat akad nikah.

"Enggak sih, kayaknya. Kayaknya bukan baju akad sih," ujar Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Menurutnya, pakaian yang dikenakan istrinya itu hanya baju putih biasa. Bukan busana yang dipakai saat mereka menikah.

"Baju putih saja sih. Kalau menurut aku itu cuma sekedar baju putih," ucap Insanul Fahmi.

Dia merasa baju yang dikenakan Mawa saat sidang berbeda dengan akad nikah.

"Kayaknya baju akad enggak begitu soalnya, jadi enggak tahu ya," tutur Insanul Fahmi.