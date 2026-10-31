Soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah SMA Gibran, PSI Singgung Kepastian Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Ketua DPP PSI Faldo Maldini mengajak seluruh pihak membaca salinan resmi putusan MA secara utuh dan menghormati mekanisme hukum yang telah diatur dalam konstitusi.

“PSI mengajak semua pihak membaca salinan resmi putusan Mahkamah Agung secara utuh, dan menghormati mekanisme yang sudah diatur konstitusi. Kami menghormati putusan Mahkamah Agung,” kata Faldo kepada JPNN.com, Sabtu (31/10).

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Faldo mengatakan Gibran sejak awal telah menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh dokumen pendidikan dalam persidangan.

Menurut Faldo, sikap tersebut hingga kini tidak berubah.

“Mas Gibran sejak awal menyatakan siap membuka seluruh dokumen pendidikannya di persidangan, dan sikap itu tetap sama,” tegas Faldo.

Faldo menilai perkara tersebut juga menjadi pengingat bahwa banyak anak muda Indonesia yang memiliki surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Untuk itu, dia berharap persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperjelas aturan mengenai penyetaraan ijazah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.