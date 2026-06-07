Soccer League 2025/26 Edisi Jakarta Jadi Milik Cipta Cendikia dan Putri JP

jpnn.com, JAKARTA - Cipta Cendikia Football Academy dan Putri JP Jakarta berhasil menjadi juara ajang Hydroplus Soccer League Jakarta 2025/26 seri ibu kota.

Adapun Cipta Cendikia tercatat digdaya di kategori U-15 seusai menjadi pemuncak klasemen akhir dengan raihan 90 angka.

Sementara itu, Putri JP menjadi yang terbaik di kategori U-18 seusai finis dengan raihan 80 poin.

Pada pekan terakhir, Rengganis Wijanarto dan kolega mampu menang atas Putri Tangsel City dengan skor 3-1 di GSport Jagorawi Soccer Arena, Bogor, Sabtu (6/6).

Kemenangan tersebut diapresiasi pelatih Putri JP, Intan Nuraini Ulfa yang menjadi modal berharga untuk menatap All Star nantinya di Kudus.

“Bersyukur di regional ini kami tidak terkalahkan. Sembilan bulan tentu buat waktu yang sedikit tapi kami jajaran pelatih selalu memotivasi dan orang tua mereka juga sangat mendukung agar kami tidak terkalahkan,” ungkap alumni Universitas Negeri Jakarta itu.

Rencananya setelah seri Jakarta akan digelar All Star di Kudus dengan mempertemukan juara-juara masing-masing regional.

Tidak hanya wakil dari ibu kota, juga akan bersaing tim asal Surabaya, Bandung, hingga Kudus.