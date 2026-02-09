Social Volunteering UMB 2026 Perkuat Literasi Kewirausahaan Siswa SMA Jatiluhur

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang tergabung dalam Kelompok 2 Social Volunteering 2026 sukses melaksanakan kegiatan edukasi “Pemasaran dan Digital Branding bagi UMKM” di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta pada Jumat (6/2).

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB, Dr. Heri Budianto, M.Si., mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk implementasi nyata Tridarma Perguruan Tinggi.

“Acara ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat sekaligus ruang kontribusi nyata bagi mahasiswa magister yang telah memiliki pengalaman profesional," ujar Heri dikutip, Senin (9/2).

Heri menjelaskan lewat kegiatan tersebut mahasiswa dapat menyalurkan pengalaman dan kompetensinya untuk memberi manfaat langsung bagi generasi muda.

Di sisi lain, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMB, Prof. Dr. Ahmad Mulyana, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan sekolah.

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dalam membangun karakter generasi yang cerdas, kreatif, dan kritis. Literasi digital dan komunikasi menjadi bekal penting bagi siswa untuk menghadapi masa depan,” tuturnya.

Baca Juga: Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Karawang Ditangkap

Adapun setelah sesi pembukaan selesai, Kelompok 2 langsung melaksanakan kegiatan inti di ruang kelas yang telah ditentukan, yaitu kelas 12.

Materi utama disampaikan oleh dosen pembimbing kegiatan, Dr. Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan, S.Sos., M.T., CICS, dengan tema “Menjadi Wirausaha Kuliner Sejak SMA.”