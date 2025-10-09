Sodorkan 4 Poin Penting Reformasi Polri, Guru Besar FH UI Singgung soal Korupsi
jpnn.com - Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Profesor Sulistyowati Irianto menyodorkan empat poin usulan penting yang harus dilakukan dalam reformasi kepolisian.
Sulis mengatakan bahwa poin penting pertama adalah Polri kembali kepada tugas konstitusional kepolisian.
"Mari kembalikan polisi itu kepada tugas konstitusionalnya, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata dia.
Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional "Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Poin kedua dalam reformasi Polri, membangun budaya jujur secara kelembagaan dan individual.
Poin tersebut, kata Sulis, dapat dilakukan dengan memberantas korupsi sejak dari proses rekrutmen polisi dan menerapkan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan tokoh-tokoh yang jujur di dalam kepolisian.
"Kita semua merindukan tokoh-tokoh seperti Pak Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan banyak lagi tokoh-tokoh lain di kepolisian," tuturnya.
Guru Besar FH UI Profesor Sulistyowati Irianto menyodorkan empat poin usulan penting yang harus dilakukan dalam reformasi Polri. Dia menyinggung soal korupsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BPK Selesai Hitung Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Korupsi Kuota Haji
- Polisi Pastikan Tidak Ada Bom di Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading
- 2 Pria Tepergok Warga Saat akan Mencuri Motor di Buah Batu, Berakhir di Kantor Polisi
- Simpan Senpi Rakitan & Amunisi Tanpa Izin, Petani di OKI Dibekuk Polisi
- Soal Pembentukan Komite Reformasi Polri, Muzani MPR Singgung Harapan Masyarakat
- Polda Sumsel Tangkap Lima Pelaku Pungutan Liar di Simpang Tol Keramasan