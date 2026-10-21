Soedeson Tandra Beberkan Capaian Legislasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat kemajuan penting di bidang legislasi dan penegakan hukum.

Dia menyoroti sejumlah produk hukum yang dinilai membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satunya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Menurut Soedeson, aturan tersebut menghadirkan paradigma baru dalam penanganan perkara pidana.

"Berhasil mengubah hukum yang tadinya bersifat retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif (restorative justice)," kata Soedeson di Jakarta, Rabu.

Selain KUHAP baru, dia menyebut pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai capaian legislasi pemerintah bersama DPR.

Soedeson juga mengapresiasi penegakan hukum pada era pemerintahan Prabowo. Dia menilai penindakan terhadap pelaku korupsi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan tanpa membedakan jabatan.

Menurut dia, penindakan tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah hingga pejabat setingkat menteri.