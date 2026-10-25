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Soeharno Panca: Tilang Manual Masih Diperlukan Untuk Menindak Pelanggaran Berat

Soeharno Panca: Tilang Manual Masih Diperlukan Untuk Menindak Pelanggaran Berat
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Penilangan manual. Polantas sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penegakan hukum lalu lintas dinilai perlu diperkuat di tengah penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tilang manual dinilai masih dibutuhkan secara selektif untuk menindak pelanggaran berat yang tidak seluruhnya dapat terpantau kamera.

Anggota DPR RI periode 2004–2009 Soeharno Panca Atmaja menilai keterbatasan jangkauan kamera ETLE menjadi salah satu alasan penting untuk mengevaluasi efektivitas penindakan di lapangan.

Menurutnya, pelanggaran seperti melawan arus, tindakan berkendara yang membahayakan keselamatan, serta manipulasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memerlukan pengawasan dan penindakan yang tegas.

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“Jujur harus diakui, peniadaan tilang manual berpotensi melemahkan pengawasan terhadap pelanggaran kasatmata yang tidak seluruhnya dapat dijangkau kamera elektronik,” ujar Soeharno dalam siaran persnya.

Soeharno menilai kombinasi tilang manual dan ETLE dapat menjadi pilihan untuk memperluas jangkauan pengawasan, dengan tetap mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Pelanggaran melawan arus bukan sekadar tindakan mengabaikan rambu lalu lintas. Perilaku tersebut berpotensi memicu tabrakan, mengganggu kelancaran kendaraan, hingga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

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Oleh karena itu, edukasi dan teguran perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten, khususnya terhadap pelanggaran yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.

Soeharno menilai penindakan langsung oleh petugas masih diperlukan, terutama di lokasi yang belum terjangkau kamera ETLE secara optimal.

Tilang manual oleh kepolisian dinilai masih diperlukan untuk menindak pelanggaran berat di jalan.

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