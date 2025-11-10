Soeharto Jadi Pahlawan, Aktivis Ajak Masyarakat Bersikap Adil dalam Menilai Sejarah
jpnn.com, JAKARTA - Aktivis dan pegiat literasi pesantren Roland Gunawan mengakui kontribusi Soeharto kepada bangsa Indonesia cukup besar, meski tidak lepas dari kontroversi.
Dia mengajak masyarakat untuk melihat sosok Soeharto secara utuh, tidak hanya dari satu sisi.
Kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya diuraikan melalui sejumlah program yang berhasil direalisasikan.
"Di antaranya termasuk penguatan ekonomi, terciptanya stabilitas keamanan, masifnya pembangunan infrastruktur, dan keberhasilan sektor pertanian yang menghasilkan swasembada pangan," kata Roland dikutip, Senin (10/11).
Selain itu, program-program sosial strategis seperti transmigrasi, KB (Keluarga Berencana) untuk menekan angka penduduk, pembangunan SD Inpres, dan wajib belajar sembilan tahun juga dicatat sebagai peninggalan penting.
"Kontribusi Soeharto pada saat menjadi presiden bisa dilihat dari program-program yang direalisasikan," ujar Roland.
Dia juga menambahkan bahwa penguatan ideologi negara melalui Penataran P4 dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila) juga merupakan bagian dari legacy kepemimpinannya, meskipun dianggap sebagian kelompok itu bermasalah.
Roland mengajak untuk bersikap adil dalam menilai sejarah.
Aktivis dan pegiat literasi pesantren Roland Gunawan mengakui kontribusi Soeharto kepada bangsa Indonesia cukup besar, meski tidak lepas dari kontroversi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soeharto Pahlawan Nasional, Aktivis '98: Indonesia Tuna Moral Kemanusiaan
- Komentari Soeharto Jadi Pahlawan, JK: Ada Sedikit Kekurangan, tetapi Lebih Banyak Jasanya
- Anak Buah Megawati Pertanyakan Akuntabilitas Proses Gelar Pahlawan untuk Soeharto
- Bikin Pernyataan Bersama, Aktivis Reformasi Kritik Penetapan Soehato Jadi Pahlawan
- Gelar Pahlawan Banjir Kritikan, Keluarga Soeharto: Kami Tidak Dendam
- Kata Bambang dan Tutut soal Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional