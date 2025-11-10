menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Soeharto Jadi Pahlawan, Aktivis Ajak Masyarakat Bersikap Adil dalam Menilai Sejarah

Soeharto Jadi Pahlawan, Aktivis Ajak Masyarakat Bersikap Adil dalam Menilai Sejarah

Soeharto Jadi Pahlawan, Aktivis Ajak Masyarakat Bersikap Adil dalam Menilai Sejarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto memberikan piagam Gelar Pahlawan Nasional Presiden ke-2 RI Soeharto kepasa ahli warisnya, yakni anak pertama dan ketiga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis dan pegiat literasi pesantren Roland Gunawan mengakui kontribusi Soeharto kepada bangsa Indonesia cukup besar, meski tidak lepas dari kontroversi.

Dia mengajak masyarakat untuk melihat sosok Soeharto secara utuh, tidak hanya dari satu sisi.

Kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya diuraikan melalui sejumlah program yang berhasil direalisasikan.

Baca Juga:

"Di antaranya termasuk penguatan ekonomi, terciptanya stabilitas keamanan, masifnya pembangunan infrastruktur, dan keberhasilan sektor pertanian yang menghasilkan swasembada pangan," kata Roland dikutip, Senin (10/11).

Selain itu, program-program sosial strategis seperti transmigrasi, KB (Keluarga Berencana) untuk menekan angka penduduk, pembangunan SD Inpres, dan wajib belajar sembilan tahun juga dicatat sebagai peninggalan penting.

"Kontribusi Soeharto pada saat menjadi presiden bisa dilihat dari program-program yang direalisasikan," ujar Roland.

Baca Juga:

Dia juga menambahkan bahwa penguatan ideologi negara melalui Penataran P4 dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila) juga merupakan bagian dari legacy kepemimpinannya, meskipun dianggap sebagian kelompok itu bermasalah.

Roland mengajak untuk bersikap adil dalam menilai sejarah

Aktivis dan pegiat literasi pesantren Roland Gunawan mengakui kontribusi Soeharto kepada bangsa Indonesia cukup besar, meski tidak lepas dari kontroversi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI