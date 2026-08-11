Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya, Ini Inisiatif M Prananda

jpnn.com, SURABAYA - Surabaya, Senin (10/8/2026), menjadi saksi dimulainya turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seremoni pembukaan berlangsung meriah di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, dan dihadiri oleh sejumlah petinggi partai serta pecinta olahraga.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa turnamen ini merupakan inisiatif langsung dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif, M. Prananda Prabowo. Menurut Hasto, kejuaraan nasional ini dirancang tidak semata-mata untuk memperebutkan piala, melainkan sebagai wadah pembinaan generasi muda dan implementasi pembangunan karakter bangsa melalui olahraga.

"Mas Prananda memandang sepak bola merupakan sarana strategis dalam memupuk kedisiplinan, sportivitas, mental ksatria, serta jiwa gotong royong anak muda Indonesia," kata Hasto di sela pembukaan Soekarno Cup 2026.

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Upacara pembukaan turut dihadiri oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, dan Ketua Panitia Pusat Soekarno Cup 2026, Komarudin Watubun. Kemeriahan acara ditandai dengan penyalaan obor raksasa, parade defile kontingen dari berbagai provinsi, serta pertunjukan kolosal dari 300 seniman tradisional Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Komarudin Watubun menyoroti makna strategis penyelenggaraan ajang ini di Surabaya. Ia mengingatkan bahwa kota ini bukan hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga tempat kelahiran Proklamator RI, Bung Karno. Menurutnya, semangat dari kota inilah yang ingin dihidupkan kembali untuk membangun generasi muda Indonesia.

"Kota Pahlawan sekaligus kota lahirnya Bung Karno. Dari kota inilah Bung Karno mengawali perjalanan hidupnya. Maka dari kota ini pula kita ingin menyalakan kembali semangat membangun generasi muda Indonesia," ujar Komarudin.

Komarudin Watubun menjelaskan bahwa Soekarno Cup merupakan kelanjutan dari kesuksesan edisi sebelumnya di Jakarta pada 2023 dan Bali pada 2025. Ia menekankan bahwa turnamen ini lahir dari keyakinan bahwa olahraga adalah jalan utama membentuk karakter bangsa. Ia juga mengingatkan visi Bung Karno yang menjadikan olahraga sebagai alat perjuangan dan geopolitik, yang terbukti dalam perhelatan Asian Games 1962 dan Ganefo 1963.

"Inilah nilai-nilai yang diyakini Bung Karno sebagai bagian dari nation and character building. Sebagai bangsa yang besar, bukan hanya memiliki atlet yang hebat, tetapi juga manusia yang berkarakter. Soekarno Cup bukan sekadar turnamen mencari juara, melainkan ruang untuk membentuk generasi muda Indonesia yang sportif, disiplin, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong," tegas Komarudin.