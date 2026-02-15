Soekarno Run 2026: Didampingi Cucu Megawati, Hasto Tinjau Hasil Produk Kreatif

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengunjungi sejumlah stan yang meramaikan ajang Soekarno Run 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/2).

Sebelum mengunjungi stan, Hasto baru saja menyelesaikan lari 10k dengan catatan waktu 1 jam 29 menit.

Catatan ini menambah daftar capaian Hasto dalam ajang lari 10k di berbagai lomba.

Sebelumnya, Hasto mencetak rekor personal terbaik di Borobudur Marathon 2025 dengan catatan waktu 1 jam 21 menit.

Mantan anggota DPR RI itu juga pernah mencatatkan waktu 1 jam 34 menit pada Victoria Run 2024 dan 1 jam 36 menit di Semarang 10k 2023.

Setelah menyelesaikan lari, Hasto kemudian menyambangi berbagai stan, termasuk Balai Kreasi MPP milik Media Pintar Perjuangan, serta Festival Mustika Rasa di kawasan Parkir Timur Senayan.

Hasto dalam kunjungan itu didampingi Diah Safira Octaliakasih, putri Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP PDIP M. Prananda Prabowo.

Adapun, Prananda ialah putra dari Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan cucu Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno atau Bung Karno.