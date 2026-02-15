Soekarno Run 2026 Kasih Beasiswa Rp 100 Juta Bagi Pelajar dengan Lari Tercepat

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Soekarno Run 2026 menyediakan hadiah total Rp 100 juta bagi 20 pelari kategori pelajar yang menyelesaikan lomba lari dengan waktu tercepat.

Diketahui, Soekarno Run 2026 diselenggarakan oleh PDI Perjuangan di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (15/2).

Ketua Panitia Soekarno Run 2026 Muhammad Syaeful Mujab menyampaikan podium kategori pelajar bukan sekadar simbol kemenangan di lintasan, melainkan investasi masa depan.

"Kami ingin memastikan bahwa kecepatan di lintasan berbanding lurus dengan percepatan masa depan mereka," kata Mujab, Minggu.

Dia berharap pemberian hadiah berupa beasiswa masing-masing sebesar Rp 5,3 juta bisa membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, mulai dari biaya sekolah, perlengkapan belajar, hingga pengembangan diri.

"Beasiswa ini adalah bentuk dukungan konkret agar pelajar berprestasi terus melangkah lebih jauh, tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam pendidikan," kata Mujab.

Adapun, Soekarno Run bukan ajang kompetisi olahraga, melainkan panggung afirmasi bagi kepemimpinan anak muda.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menjadi figur yang mengangkat bendera start lomba lari untuk kategori sepuluh kilometer atau 10k sekitar pukul 06.00 WIB.