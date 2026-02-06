Soekarno Run 2026 Resmi Luncurkan Jersey dan Medali di GBK, Targetkan 10 Ribu Pelari

jpnn.com, JAKARTA - Area Patung Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, menjadi pusat perhatian pada Jumat sore (6/2). Di lokasi tersebut, panitia secara resmi meluncurkan jersey dan medali untuk acara Soekarno Run Anniversary 2026.

Peluncuran ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto beserta sejumlah pengurus partai.

Ketua Komite Soekarno Run, Syaeful Mujab, dalam sambutannya menegaskan bahwa acara ini merupakan perwujudan dari pesan Bung Karno tentang kekuatan pemuda.

"Bung Karno pernah berkata, 'Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia.' Hari ini, Soekarno Run dipimpin oleh sepuluh mantan ketua pimpinan mahasiswa dari berbagai kampus. Ini menunjukkan energi pemuda adalah penggerak perubahan," ujar Mujab.

Ia menambahkan bahwa jersey yang baru diluncurkan tidak hanya untuk segelintir orang, melainkan akan dikenakan oleh 10 ribu pemuda yang akan berlari memeriahkan kawasan GBK. Soekarno Run 2026 secara khusus melibatkan aktivis mahasiswa dan memberikan ruang bagi kalangan pelajar sebagai pelaksana.

Virdian Aurelio Hartono, salah satu penyelenggara, menyatakan, "Perubahan bangsa selalu di tangan pelajar. Tahun ini spesial karena kami melibatkan pelajar sebagai bagian dari pelaksanaan."

Melkisedek Huang, yang juga terlibat, menyoroti olahraga sebagai instrumen politik dan kebangsaan. Ia menilai tren lari yang populer di kalangan anak muda harus diisi dengan konten edukasi sejarah.

"Olahraga adalah alat perjuangan menuju Indonesia Maju. Soekarno Run kali ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap ajaran-ajaran buruk tentang Bung Karno yang masih sering digemakan," tegas Melki.