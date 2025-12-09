Soekarno Runniversary 2026 Cetak Rekor, 10 Ribu Slot Peserta Habis Terjual Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Ajang lari Soekarno Runniversary 2026 mencatat rekor penjualan tiket yang luar biasa. Sebanyak 10 ribu slot peserta ludes terjual hanya dalam waktu tiga jam setelah pembukaan registrasi selama tiga hari terakhir. Acara yang akan digelar pada Februari mendatang ini menjadi salah satu event lari dengan pertumbuhan peminat tercepat di Indonesia.

Ketua Komite Soekarno Runniversary 2026, Mujab, mengungkapkan antusiasme publik yang sangat tinggi.

“Kami tidak menyangka antusiasme publik yang luar biasa. Sistem registrasi sempat mengalami kendala karena diserbu ribuan pendaftar, tetapi seluruh tiket tetap terjual habis dengan cepat. Ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari komunitas pelari dan publik terhadap Soekarno Runniversary,” ujarnya pada Selasa (9/12).

Pada 2026 menjadi momentum spesial karena acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-53 PDIP. Soekarno Runniversary 2026 menawarkan kategori lari 5K dan 10K dengan teknologi chip timing dan standar penyelenggaraan internasional.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan event ini lebih dari sekadar ajang lari. “Melalui Soekarno Run, kami hadirkan kembali semangat Bung Karno sebagai pejuang wong cilik, pahlawan global, dan sosok yang kalcer. Masyarakat lintas generasi akan berlari bersama di atas kaki sendiri, merasakan gelora perjuangan dan kebanggaan sebagai bangsa,” tegas Hasto.

Soekarno Runniversary 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/2/2026), di Parkir Timur Selatan Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Panitia memastikan edisi tahun ini akan menjadi penyelenggaraan terbesar dan paling inspiratif sejak pertama kali digelar. (tan/jpnn)