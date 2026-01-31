Soft Launching IICS Forum 2026, Soroti Implementasi Proyek CCS Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) menyelenggarakan Soft Launching The 4th International & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to The 4th IICCS Forum 2026, yang bertujuan untuk membuka diskusi awal, memperkuat kerja sama, sertamelanjutkan arah pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia.

Soft Launching itu mengangkat tema “Advancing Indonesia’s CCS Project Deployment; Driving Policy Alignment, Regional Collaboration, and Sustainable Carbon Economy”.

Tema tersebut dipilih karena pengembangan CCS di Indonesia yang sudah bergerak dari tahap inisiasi menuju persiapan proyek.

Pada fase ini, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah, serta kerja sama yang kuat antara pemerintah, industri, dan mitra regional.

CCS menjadi bagian penting dalam mendukung target penurunan emisi dan transisi energi nasional. Pengembangan CCS sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net-zero emission.

Pemerintah disebut terus mendorong kebijakan yang mendukung serta membuka peluang kolaborasi dan investasi agar CCS dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat ekonomi.

Kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangkukepentingan lainnya sangat dibutuhkan agar CCS tidak hanyaberkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi.