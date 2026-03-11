Soft Launching, Phytomer Hadirkan Kekuatan Bioteknologi Laut

jpnn.com, JAKARTA - Pada saat ini kesadaran konsumen akan kesehatan kulit makin meningkat, memelihara skin barrier telah menjadi sebuah keharusan. Sejalan akan hal ini kebutuhan akan produk dengan ingredient natural meningkat.

President Director Regenesis Emmy Noviawati memaparkan dengan melihat kebutuhan market masa kini, Regenesis Indonesia sebagai salah satu Aesthetic Distributor yang selalu mendatangkan produk inovatif dunia dan menjadi trendsetter telah mempersiapkan sebuah product yang Authentic dan kehadirannya akan menjadi jawaban untuk masyarakat Indonesia yang merindukan product berbahan alami yang memberikan kebaikan selain untuk kesehatan kulit dan baik untuk bumi.

Brand skincare premium asal Prancis, Phytomer secara eksklusif diperkenalkan melalui soft launch event yang diselenggarakan oleh PT Regenesis Indonesia di Jakarta pada 12 Februari 2026.

Baca Juga: Regenesis Indonesia di Usia 13 Tahun Perkuat Posisi Sebagai Pemimpin Industri Aesthetic

Acara ini dihadiri oleh para owner klinik kecantikan, medispa dan wellness terkemuka di Jakarta, mencerminkan positioning Phytomer sebagai brand profesional kelas dunia.

Dikemas dalam konsep intimate gathering yang elegan, para tamu undangan mendapatkan pengalaman personal untuk memahami filosofi, riset ilmiah, serta keunggulan Phytomer sebagai pionir dalam marine biotechnology skincare.

Sejak didirikan di Saint-Malo, Prancis pada tahun 1972, Phytomer konsisten menghadirkan inovasi perawatan kulit berbasis kekayaan laut dengan quality control yang baik dan sekaligus komitment untuk menjaga lingkungan yang tinggi.

Baca Juga: APP Group Perkenalkan Inisiatif Regenesis dalam IISF 2025

Phytomer bukan sekadar produk perawatan kulit, tetapi mewakili teknologi dari bahan organic laut yang dikembangkan secara presisi dan bertanggung jawab, ujar Amanda Rahim, Marketing Manager PT Regenesis Indonesia.

Phytomer memberikan warna yang berbeda pada treatment SPA dimana Phytomer Berbasis kekuatan laut yang unik dimana skincare lain biasanya hanya fokus pada bahan sintetis atau tumbuhan darat Phytomer dikenal karena menggunakan marine biotechnology yang diproduksi melalui teknologi bioteknologi laut eksklusif dan bahan aktif laut, seperti OLIGOMER (konsentrat air laut mineral) serta ekstrak alga laut yang diekstraksi untuk memberikan nutrisi, hidrasi, dan remineralisasi yang bekerja serasi dengan kulit.