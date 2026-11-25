jpnn.com - JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti belum optimalnya pelaksanaan kewajiban hunian berimbang oleh pengembang perumahan.

Sofwan yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI itu menyayangkan belum tersedianya data konkret mengenai kepatuhan pengembang, meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam undang-undang sejak 2011.

Hal tersebut disampaikan Sofwan Dedy dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

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Rapat tersebut membahas persiapan penyusunan revisi Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diusulkan menggunakan metode omnibus untuk mengintegrasikan tiga undang-undang terkait sektor perumahan.

Sofwan Dedy menilai momentum revisi undang-undang tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi kebijakan hunian berimbang, khususnya dalam memastikan ketersediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa persoalan pendataan tersebut juga ditemukan saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sebuah kawasan perumahan di Tangerang.

"Baik pihak pengembang maupun pihak Kementerian mengakui bahwa mereka belum punya data konkret tentang kepatuhan melaksanakan kewajiban membangun hunian berimbang,” ungkap Sofwan Dedy dalam keterangan persnya, Rabu (25/11).

Legislator asal Daerah Pemilihan VI Jawa Tengah itu menilai kondisi ini ironis, mengingat kewajiban hunian berimbang telah berlaku selama 15 tahun.