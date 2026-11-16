Sohibul Iman Gantikan HNW Jadi Waka MPR, Habib Aboe: Ini Penyegaran dan Regenerasi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa pergantian pimpinan MPR Fraksi PKS dari Hidayat Nur Wahid (HNW) ke Mohamad Sohibul Iman (MSI) merupakan langkah penyegaran dan bagian dari proses regenerasi di internal partai.

Menurut dia, estafet kepemimpinan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat peran lembaga legislatif.

Habib Aboe menyampaikan itu saat menghadiri pelantikan MSI sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

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"Hari ini kita menyaksikan salah satu bagian dari dinamika dan tradisi organisasi yang sehat di Partai Keadilan Sejahtera," kata Habib Aboe dalam keterangannya seusai menghadiri pelantikan.

"Pergantian pimpinan MPR RI dari Fraksi PKS merupakan langkah penyegaran sekaligus bagian dari proses regenerasi kepemimpinan agar kerja-kerja pelayanan dan pengabdian kepada rakyat dapat berjalan makin optimal," tambahnya.

Mantan sekretaris jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera itu menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas dedikasi HNW selama menjabat wakil ketua MPR RI.

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"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta pengabdian Bapak Hidayat Nur Wahid yang telah menjaga muruah lembaga dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan sangat baik," katanya.

Habib Aboe pun optimistis MSI dapat langsung menjalankan tugas barunya secara maksimal berkat rekam jejak dan pengalaman panjang yang dimiliki di dunia politik maupun akademis.