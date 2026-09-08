SOHO The Riverside PIK2 Punya Rooftop & 2 Sisi Komersial, Bisa untuk Ngopi Sambil Lihat Danau

jpnn.com, TANGERANG - Bayangkan sebuah kafe yang pintu depannya menghadap bulevar. Bayangkan pula kafe yang sama itu memiliki sisi belakang tempat para pelanggannya bisa menikmati makanan dan minuman sambil melihat danau.

Konsep seperti itulah yang menjadi salah satu daya tarik SOHO The Riverside yang dikembangkan di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2. Kawasan komersial yang berada di Pasir Putih Riverside tersebut dirancang dengan dua orientasi dalam setiap unit.

Sisi depan menghadap bulevar untuk mendapatkan visibilitas akan lalu lintas kawasan. Sementara itu, bagian belakangnya langsung mengarah ke Lakeside Promenade dengan pemandangan danau, pedestrian walk, dan jogging track.

Kombinasi tersebut membuat bagian belakang bangunan tidak sekadar menjadi area servis seperti yang lazim ditemukan pada ruang komersial. Justru sisi waterfront bisa menjadi area yang sama pentingnya untuk kegiatan usaha.

Marketing Director PIK2 Lucia Aditjakra mengatakan SOHO The Riverside dikembangkan untuk menawarkan lebih dari sekadar lokasi.

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“SOHO The Riverside kami hadirkan sebagai bagian dari perkembangan kawasan PIK2 yang tidak hanya mengutamakan konektivitas, tetapi juga menciptakan ruang usaha yang nyaman, modern, dan memiliki karakter tersendiri,” ujar Lucia.

Setiap unit di SOHO The Riverside PIK2 memiliki ukuran 6x25 meter dan terdiri atas tiga lantai plus rooftop. Lantai dasarnya bisa digunakan sebagai toko, kafe, restoran, ataupun showroom.