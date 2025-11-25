Solid di Tengah Tekanan Global, Pertamina Bukukan Laba Positif USD 2,05 Miliar di Q3 2025
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memaparkan kinerja kuartal III 2025 dalam agenda Earnings Call 3Q25 kepada para investor.
Pertamina menegaskan ketahanan operasional perusahaan di tengah tekanan eksternal, mulai dari penurunan harga minyak mentah global, melemahnya crack spread, hingga depresiasi nilai tukar rupiah.
“Hingga Q3 2025, Pertamina masih mampu membukukan pendapatan yang solid dengan laba positif mencapai USD 2,05 miliar,” kata Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini dalam keterangannya, Selasa (25/11).
Hingga September 2025, Pertamina mencatat pendapatan USD 53,38 miliar dan EBITDA sebesar USD 8,20 miliar.
Pencapaian ini ditopang oleh kinerja operasional yang tangguh di setiap lini bisnis.
Selain itu, implementasi program cost optimization juga terus berkesinambungan di seluruh lini bisnis.
“Program cost optimization sepanjang tahun mencatatkan efisiensi dan tambahan pendapatan senilai USD 624 juta,” tambah Emma.
