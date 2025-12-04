Solid Hadapi SEA Games 2025, KOI, KONI dan Kemenpora Dukung Atlet Penuhi Target Medali

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan SEA Games 2025 Thailand sudah di depan mata. Pesta olahraga Asia Tenggara itu akan dibuka pada Selasa 9 Desember 2025.

Para stake holder olahraga, KONI dan NOC Indonesia berharap para atlet cabang olahraga (cabor) yang dianalisa oleh tim review bisa membawa pulang hasil maksimal sesuai bahkan melebihi target 80 medali emas.

Sekretaris Jendral (Sekjen) KONI Pusat Tb Ade Lukman, mengapresiasi kerja keras tim review dalam melakukan proses penilaian dan seleksi untuk menentukan para atlet yang berangkat ke SEA Games 2025 Thailand.

Baca Juga: Komisi X DPR Optimis Venue ASEAN Games Rampung Tepat Waktu

"Dengan kemampuan dan pengalaman anggota tim review serta pemetaan terhadap kekuatan para peserta lainnya, kami rasa target yang disampaikan oleh Menpora Erick Thohir setelah hasil rapat dengan tim review adalah target yang realistis untuk bisa dicapai," ujar Ade Lukman.

Ade Lukman juga menyampaikan target yang ditentukan pemerintah sejalan dengan perhitungan dari setiap cabor.

“Kita semua baik KONI, para pengurus besar cabor dan Kemenpora sepakat soal target di SEA Games. kami mengedepankan persatuan dan kesolidan demi prestasi dan tercapainya target medali," pungkasnya.

Sementara Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi mengatakan target medali yang telah disampaikan pemerintah melalui Kemenpora merupakan hasil analisa dan perhitungan yang matang oleh tim review.

Menurut Sekjen KOI, selama proses review, tim telah mengetahui potensi, kekuatan dan hambatan yang dialami setiap cabor. Dan sebelum disampaikan ke publik, hasil penilaian tim review juga telah dirapatkan bersama dengan Kemenpora.