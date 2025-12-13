Solidaritas di Soekarno Cup, Donasi Rp517 Juta Diserahkan untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, BALI - Panitia dan suporter turnamen sepak bola Soekarno Cup 2025 menyerahkan donasi sebesar Rp517 juta untuk korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyerahan secara simbolis dilakukan di sela final Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (13/12).

Bantuan diserahkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif sekaligus penggagas Soekarno Cup, M. Prananda Prabowo. Ia didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Panitia Soekarno Cup 2025 I Made Agus Mahayastra. Penyerahan dilakukan di tengah lapangan saat istirahat babak final yang mempertemukan Banteng Bali melawan Banteng Jawa Timur.

"Semoga bantuan yang diberikan, dapat memberi manfaat bagi saudara kita," kata pembawa acara saat penyerahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa donasi tersebut merupakan wujud gotong royong. "Sejak bencana banjir, PDIP mengirimkan bantuan ketiga provinsi yang terkena bencana. Kalau bantuan ini khusus dari partisipasi para pengurus partai PDIP Bali, panitia dan suporter Soekarno Cup yang terkumpul sebanyak Rp517 juta," jelas Hasto.

Hasto menambahkan bahwa sejak bencana terjadi, Badan Penanggulangan Bencana PDIP telah turun ke lapangan. "Saat final ini digelar Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, dan Seno Bagaskara di Sumbar sedangkan Ribka Tjiptaning dan Kenneth (Anggota DPRD DKI) membuka Dapur Umum di Tapanuli Tengah, Sumut," ujarnya.

Donasi tersebut diterima secara simbolis oleh Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon, serta perwakilan untuk Aceh dan Sumbar yang diwakili oleh Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Kiemas dan Ketua DPD PDIP Bengkulu Mian.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyaksikan langsung pertandingan final tersebut sejak babak kedua dimulai. Stadion Kapten I Wayan Dipta dipenuhi sekitar 19 ribu suporter, dengan mayoritas berasal dari Bali. (tan/jpnn)



